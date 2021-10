Energietekorten en Evergrande vertragen groei Chinese economie

De groei van de Chinese economie is in het derde kwartaal flink teruggevallen. Dat komt onder meer door tekorten aan energie, waardoor fabrieken vorige maand gedeeltelijk stillagen, en problemen op de vastgoedmarkt. De Chinese overheid hanteert daar strengere regels, waardoor er minder wordt gebouwd. Ook het dreigende omvallen van vastgoedreus Evergrande zit snellere economische groei in de weg.

De groei kwam afgelopen kwartaal uit op een kleine 5 procent vergeleken met een jaar eerder, meldt het Chinese statistiekbureau. In het tweede kwartaal van dit jaar bedroeg de groei nog bijna 8 procent. Behalve de beperkt werkende fabrieken en de onrust op de vastgoedmarkt had de Chinese economie afgelopen kwartaal ook te lijden onder de soms strenge coronabeperkingen, die lokaal werden ingevoerd na virusuitbraken. Dit leidde ertoe dat consumenten nog altijd minder snel hun geld uitgaven.