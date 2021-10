Europese vastgoedbeleggers steken weer meer geld in hotels, constateert vastgoedadviseur CBRE. Het herstel van de coronacrisis komt volgens de adviseur op gang in veel markten.

Het afgelopen jaar werd bijna een kwart meer geld gestoken in hotels. In het derde kwartaal van dit jaar was dat zelfs 41 procent meer ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. CBRE geeft geen concrete cijfers hierover.

Er was volgens CBRE geen “zichtbare onrust in de hotelmarkt”. Dat werd volgens de vastgoedadviseur aan het begin van het jaar wel verwacht, toen veel hotels minder gasten ontvingen vanwege reisbeperkingen.

Behalve de hotelsector zijn in de maanden juli, augustus en september volgens CBRE ook andere sectoren in het vastgoed aangetrokken, zoals de industrie, logistiek en meergezinswoningen. In totaal werd er in Europees vastgoed in deze maanden ruim 77 miljard euro gestoken. Dat is 55 procent meer ten opzichte van vorig jaar, toen de coronacrisis was uitgebroken. Ook in Nederland signaleerden de deskundigen van CBRE herstel.

De kantoorsector liep qua investeringen terug in het derde kwartaal. Dat blijft de grootste beleggingscategorie in Europa, aldus CBRE, waar minder in werd geïnvesteerd.