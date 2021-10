Facebook wil duizenden nieuwe mensen aannemen in Europa

Facebook wil de komende vijf jaar 10.000 nieuwe krachten aannemen in onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Polen. Die extra mensen denkt het socialemediabedrijf nodig te hebben om verder te kunnen groeien. Het is nog onduidelijk hoeveel banen er in Nederland precies bijkomen.

Facebook-topman Mark Zuckerberg deelde afgelopen zomer al zijn visie op het ‘nieuwe’ Facebook en op het internet. Dat moet zich vertalen in een soort onderling verbonden virtuele ervaringen met behulp van technologie. Gebruikers van het platform zouden in de toekomst niet alleen meer inloggen op het platform, maar kunnen wonen, werken en recreëren in een nieuwe digitale wereld.

In een blogpost schrijft Facebook dat het met de banen vertrouwen uitspreekt in de Europese techsector. “We zien ernaar uit samen te werken met Europese overheden om de juiste mensen te vinden en de juiste markten”, aldus Facebook.