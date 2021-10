Nikkei daalt na tegenvallende groei Chinese economie

De aandelenbeurs in Tokio is maandag licht lager gesloten. Ook elders in de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten overwegend omlaag. Beleggers grepen een tegenvallende groei van de Chinese economie aan om wat winst te nemen na de recente sterke rally. Meevallende winkelverkopen in China hielden de verliezen beperkt. Ook namen de zorgen over de in geldnood verkerende Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande wat af na geruststellende woorden van de Chinese centrale bank.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,2 procent in de min op 29.025,46 punten. Vrijdag won de hoofdindex nog bijna 2 procent. Toyota behoorde tot de sterkste stijgers met een plus van ruim 2 procent. De grootste Japanse autofabrikant liet weten ook in november de productie te verlagen vanwege de tekorten aan chips en andere onderdelen in de autosector. Beleggers waren echter opgelucht dat Toyota wel vasthoudt aan zijn productiedoelstelling voor 9 miljoen auto’s in het gehele boekjaar, dat loopt tot eind maart. De oliebedrijven gingen eveneens vooruit dankzij de aanhoudende stijging van de olieprijzen. Inpex dikte 5 procent aan.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent in de min. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de op een na grootste economie ter wereld in het derde kwartaal met 4,9 procent is gegroeid. Dat was de laagste groei in een jaar tijd. De Chinese economie kampte in het afgelopen kwartaal met stroomuitvallen door energietekorten, toeleveringsproblemen en lokale uitbraken van het coronavirus. De zwakke groei wakkerde wel de hoop aan op meer stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid. De productie van de omvangrijke industrie in het land viel in september ook lager uit dan verwacht, terwijl de winkelverkopen een sterker dan verwachte stijging lieten zien.

De Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,6 procent. De Chinese vastgoedbedrijven gingen overwegend omhoog. Gouverneur Yi Gang van de Chinese centrale bank verklaarde zondag dat wanbetalingen door “mismanagement” van sommige bedrijven een uitdaging vormen voor de Chinese economie, maar dat de autoriteiten scherp zullen toezien dat ze geen gevaar vormen voor het hele financiĆ«le systeem. Vrijdag liet een andere bestuurder van de People’s Bank of China al weten dat de problemen bij vastgoedontwikkelaar Evergrande op zichzelf staan en beheersbaar zijn, en dat andere vastgoedbedrijven in het land stabiel zijn.