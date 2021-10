AEX weer op 800 punten onder aanvoering Prosus en Unibail

De Amsterdamse AEX-index stond dinsdag weer op 800 punten onder aanvoering van techinvesteerder Prosus en winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield. De beurshandel stond opnieuw in het teken van de bedrijfsresultaten. In Europa kwamen grote internationale ondernemingen als Danone, Ericsson en Tele2 met kwartaalcijfers. Beleggers letten dit cijferseizoen vooral op wat bedrijven zeggen over mogelijke problemen met de aanvoer van onderdelen en de impact van de hogere energiekosten op de winstmarges.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent hoger op 800,19 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 1066,82 punten. Frankfurt en Londen bleven vrijwel vlak. Parijs verloor 0,1 procent.

Prosus en Unibail stegen 2 procent. Chipmachinemaker ASML, die woensdag met cijfers komt, won 0,5 procent. Philips klom 0,3 procent. Het zorgtechnologieconcern verloor een dag eerder dik 3 procent na een verlaging van de verwachtingen door toeleveringsproblemen. Speciaalchemiebedrijf DSM en telecomconcern KPN sloten de rij in de AEX met minnen van 0,8 procent.

In Parijs verloor Danone 2 procent. Het Franse voedingsconcern verscheepte afgelopen kwartaal minder producten, maar zag de omzet stijgen dankzij prijsverhogingen. Het bedrijf moet door de inflatie zelf meer betalen voor melk en verpakkingen en berekent die kosten door aan klanten. Ook waarschuwde Danone dat de problemen in de toeleveringsketen het bedrijf raken.

De Duitse softwaremaker Software AG ging 13 procent onderuit in Frankfurt na een verlaging van de groeiverwachtingen voor zijn digitale divisie. Delivery Hero won 1,6 procent. De Duitse maaltijdbezorger investeert honderden miljoenen dollars in de supersnelle boodschappenbezorgdienst Gorillas.

In Stockholm zakte Tele2 4 procent na tegenvallende resultaten van het Zweedse telecomconcern. Ericsson daalde 0,1 procent. De Zweedse fabrikant van netwerkapparatuur deed afgelopen kwartaal goede zaken met de verkoop van 5G-apparatuur in onder meer Noord-Amerika en Europa. In China viel de omzet wel flink terug. Ericsson had al gewaarschuwd dat het verbod op het gebruik van Chinese apparatuur in Zweden zou kunnen leiden tot vergeldingen van Beijing. Ook kampte het bedrijf aan het einde van het kwartaal met problemen in de aanvoerketen.

De euro was 1,1656 dollar waard, tegen 1,1606 dollar op een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent meer op 83,52 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 85,04 dollar per vat.