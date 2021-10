Brits onderzoek naar dominantie Spotify en Apple op muziekmarkt

De Britse concurrentiewaakhond gaat onderzoeken of de dominante positie van streamingplatforms als Spotify en Apple Music op de onlinemuziekmarkt wel goed is voor consumenten. “Wij willen alles doen wat we kunnen om ervoor te zorgen dat de sector competitief en gezond is”, aldus topman Andrea Coscelli. 80 procent van alle in Groot-Brittannië beluisterde muziek wordt inmiddels gestreamd.

Het Britse parlement waarschuwde eerder al dat nauwe banden tussen dominante platenmaatschappijen en streamingplatforms innovatie beperken. Universal, Sony en Warner zouden samen zo’n 75 procent van de markt in het Verenigd Koninkrijk in handen hebben.

De wereldwijde muziekmarkt kende in 2020 een groei van meer dan 7 procent, nu uitkomend op een waarde van bijna 22 miljard dollar (bijna 19 miljard euro). Die groei kwam voor een groot deel doordat mensen meer geld uitgaven aan streamingdiensten. Artiesten klagen al langer dat zij een te klein deel van de verdiensten van Spotify en Apple Music ontvangen.

Met het nu aangekondigde marktonderzoek wordt bepaald of moet worden ingegrepen. Dat kan met regels vanuit de overheid of het stimuleren van de bedrijven om zelf meer te doen om concurrentie te bevorderen. Eerder stelde de Britse waakhond al onderzoeken in naar de macht van Google, Facebook en Apple.