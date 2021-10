Delivery Hero investeert flink in flitsbezorger Gorillas

Maaltijdbezorger Delivery Hero investeert honderden miljoenen dollars in de supersnelle boodschappenbezorgdienst Gorillas, die ook in Nederland actief is. Met dat geld kan de tijdens de coronapandemie opgerichte Duitse start-up verder uitbreiden.

Gorillas, dat onder andere met fietskoeriers werkt, belooft klanten binnen tien minuten na bestelling de gewenste boodschappen te bezorgen. Sinds zijn oprichting in juni vorig jaar heeft Gorillas zich al uitgebreid naar meer dan 55 steden waaronder Amsterdam, Londen, Parijs, Madrid, New York, Milaan en München. Wereldwijd werken er meer dan 11.000 mensen voor het bedrijf.

Delivery Hero is erg enthousiast over Gorillas en wil daarom graag in dit alternatief voor de traditionele supermarkt investeren. In totaal is 235 miljoen dollar uitgetrokken, omgerekend zo’n 202 miljoen euro. Daardoor krijgt Delivery Hero een belang van ongeveer 8 procent in Gorillas. “We hebben hun groei de afgelopen maanden op de voet gevolgd en we zijn zeer verheugd dat we nu deel uitmaken van hun reis”, zegt Delivery Hero-topman Niklas Östberg.

Gorillas heeft bij een financieringsronde in totaal bijna 1 miljard dollar opgehaald. Volgens het bedrijf gaat het om de grootste financiering voor een niet-beursgenoteerd bedrijf in de Europese boodschappenbezorgingssector tot nu toe. Eerder dit jaar haalde Gorillas al 290 miljoen dollar op. Al dit extra geld stelt de onderneming naar eigen zeggen in staat om de aanwezigheid in bestaande markten te versterken en tegelijkertijd meer te investeren in zaken als personeel, technologie en marketing.