Kolenoverslag in Rotterdamse haven fors toegenomen

De overslag van kolen in de Rotterdamse haven is fors toegenomen. Dat komt omdat het gebruik van kolen voor de elektriciteitsproductie weer interessanter is geworden, nu de gasprijzen sterk zijn gestegen en de vraag naar energie toeneemt door het herstel van de economie. Volgens het Havenbedrijf Rotterdam zijn in de eerste negen maanden van het jaar bijna de helft meer kolen overgeslagen dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het gaat alles bij elkaar om ruim 17 miljoen ton, waar een jaar terug nog een kleine 12 miljoen ton kolen door de haven werd afgehandeld. Het havenbedrijf wijst er op dat kolencentrales afgelopen tijd veel draaiuren maken. Daarbij speelt ook mee dat er minder windenergie werd opgewekt, wat de vraag naar kolen alleen maar extra stuwde.

In de vergelijkbare periode vorig jaar drukte de coronacrisis nog sterk op de cijfers. Kolen worden ook veel gebruikt door de staalindustrie en die had het een jaar geleden nog moeilijk. In 2020 was de overslag van ijzererts ingezakt omdat er toen veel minder vraag was naar staal. Dit jaar daarentegen is de staalproductie weer sterk toegenomen.

Door het aantrekken van de industriƫle productie en bouwnijverheid zit de vraag naar grondstoffen over de gehele linie sterk in de lift. De totale overslag in de haven gaat daardoor in rap tempo omhoog. Afgelopen kwartaal werd er 118,5 miljoen ton aan goederen overgeslagen. Dat is bijna 15 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Tot en met het derde kwartaal ging het om 350,1 miljoen ton, goed voor een plus op jaarbasis van bijna 9 procent.

De overslag van containers bevindt zich volgens het havenbedrijf al sinds het najaar van 2020 weer op een hoog niveau en ligt inmiddels boven pre-coronaniveau. Wat wel opvalt is dat er ook meer lege containers worden verscheept. Dit hangt samen met verstoringen in de internationale scheepvaart, bijvoorbeeld als gevolg van lokale corona-uitbraken en lockdowns rond Chinese havens. De transportprijzen zijn hierdoor de afgelopen kwartalen ook flink toegenomen.