Luxemerk Gucci voelt opleving coronavirus in Azië

Luxemodemerk Gucci heeft in het derde kwartaal last gehad van een opleving van het coronavirus in Azië, meldt moederbedrijf Kering. De verkopen van het Italiaanse merk stegen nog wel, maar veel minder hard dan in de voorgaande drie maanden. Andere merken van de groep deden het aanmerkelijk beter.

Volgens financieel topman Jean-Marc Duplaix remden coronabeperkingen in China de groei van Gucci. Die zorgden ervoor dat minder mensen reisden, terwijl koopkrachtige toeristen juist een belangrijke doelgroep zijn voor luxemodemerken. Op vergelijkbare basis, dus gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten en veranderingen in het aantal winkels, steeg de omzet 3,8 procent. In het tweede kwartaal groeide Gucci nog met 86 procent.

Ook in Nieuw-Zeeland en Australië kampte Gucci ook met het wegblijven van toeristen, zei Duplaix in een toelichting aan de pers. Het merk is goed voor meer dan de helft van alle inkomsten van het Franse moederbedrijf.

Andere modehuizen die onder Kering vallen, zoals Yves Saint Lauren of Bottega Veneta, lieten sterkere groeicijfers zien. Onder meer in West-Europa en Japan trokken de verkopen aan, ondanks het feit dat minder toeristen daarnaartoe reizen dan voor de coronapandemie. Kering zette een totaalomzet van 4,2 miljard euro in de boeken, bijna 13 procent meer dan een jaar eerder.