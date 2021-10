Netflix meldt hoe het gaat met de aanwas van abonnees

Netflix geeft dinsdag een kijkje in de boeken over het afgelopen kwartaal. Dan moet duidelijk worden hoeveel nieuwe abonnees de streamingdienst in de voorbije periode heeft binnengehaald. Ook de verwachtingen van het Amerikaanse bedrijf zijn interessant, gezien de populariteit van de nieuwe hit Squid Game.

Onlangs werd bekend dat de Koreaanse serie Squid Game het succesvolste debuut ooit kende op het platform. In de eerste vier weken keken wereldwijd 111 miljoen abonnees ten minste twee minuten naar de show, heeft Netflix naar buiten gebracht. Squid Game gaat over een groep arme Koreanen die op leven en dood kinderspelletjes moeten spelen om miljoenen te winnen.

Analisten letten bij de kwartaalberichten van Netflix doorgaans erg scherp op abonneeaantallen. Het bedrijf kampt tegenwoordig met stevige concurrentie van streamingdiensten als Disney+, Amazon Prime Video en Apple TV+ en kenners en beleggers willen graag weten of Netflix die rivalen voor kan blijven. De aanwas van nieuwe klanten van Netflix ging eerder dit jaar al beduidend minder snel dan vorig jaar, toen mensen door de coronapandemie nog aan huis zaten gekluisterd en naar vertier zochten.

Mogelijk maakt Netflix ook meer bekend over zijn ambities op het vlak van videogames. Eerder dit jaar werd aangekondigd dat Netflix naast series, documentaires en films onder meer ook videospelletjes wil gaan aanbieden. De eerste videogames zouden voor het einde van volgend jaar al te spelen moeten zijn, lieten ingewijden toen weten.

De afgelopen dagen was er ook controverse rond Netflix. Het bedrijf heeft een medewerker ontslagen die wordt verdacht van het delen van vertrouwelijke informatie met de media. Het personeelslid zou onder meer hebben gelekt hoeveel kosten Netflix had gemaakt voor een controversiƫle show van stand-upcomedian Dave Chappelle. Veel Netflix-medewerkers zijn boos over Chappelles opmerkingen in zijn optreden The Closer, omdat die kwetsend zouden zijn voor transgender personen.