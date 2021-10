Techsector in belangstelling op Damrak na winst Nasdaq

De technologiebedrijven staan dinsdag naar verwachting in de belangstelling op het Damrak na het hogere slot van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. De beurshandel staat verder vooral in het teken van de kwartaalresultaten van de bedrijven. Beleggers zijn met name benieuwd in hoeverre bedrijven last hebben van de wereldwijde problemen in de toeleveringsketen en de hogere energieprijzen.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht hoger begin van de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken met kleine winsten te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in de Aziatische regio gingen dinsdag overwegend vooruit. De Nikkei in Tokio eindigde 0,7 procent in de plus onder aanvoering van de Japanse chip- en techbedrijven.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds ruim 1 procent hoger, mede dankzij koerswinsten bij de Chinese techbedrijven. Beleggers hielden ook de ontwikkeling rond Evergrande in de gaten. Volgens mediaberichten zouden de gesprekken tussen de noodlijdende Chinese vastgoedontwikkelaar en branchegenoot Hopson Development zijn gestaakt. Eerder werd gemeld dat Evergrande geld zou willen ophalen door een belang van 51 procent in zijn vastgoedtak te verkopen aan Hopson.

Op het Damrak kwam CM.com met cijfers. Het mobiele betaal- en communicatieplatform boekte in het derde kwartaal flink meer omzet en winst. Topman Jeroen van Glabbeek sprak van een aanhoudend sterke groei en handhaafde de in juni verhoogde omzetverwachting voor het gehele boekjaar.

Het aandeel van AEX-bedrijf Shell zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Britse bank HSBC schroefden hun aanbeveling voor het olie- en gasconcern op naar kopen.

De Europese beurzen verloren maandag terrein. De AEX-index leverde 0,5 procent in tot 796,74 punten en de MidKap ging 0,4 procent omlaag tot 1068,39 punten. De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs daalden tot 0,8 procent. Wall Street ging overwegend vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde met een verlies van 0,1 procent op 35.258,61 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent en techbeurs Nasdaq steeg 0,8 procent.

De euro was 1,1654 dollar waard, tegen 1,1606 dollar op een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,5 procent tot 82,88 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 84,66 dollar per vat.