Vliegveld London Heathrow mag tarieven maar beperkt verhogen

Een van de grootste vliegvelden van Europa, Heathrow in Londen, mag zijn tarieven maar beperkt verhogen. Met de hogere tarieven hoopte de luchthaven de verliezen als gevolg van coronabeperkingen in te lopen, tot onvrede van vliegmaatschappijen en de Britse luchtvaartautoriteit. Ook op Schiphol leidt een plan over tarieven tot een conflict tussen het vliegveld en luchtvaartmaatschappijen als KLM.

Britse luchtvaartorganisaties waren bang dat zij de dupe zouden worden van te erg verhoogde tarieven door Heathrow. Zo zouden klanten zich kunnen laten tegenhouden door het duurder worden van een ticket. Van de Britse luchtvaartautoriteit CAA mag de 22 pond (26 euro) per passagier in 2020 maximaal verhoogd worden naar 25 tot 34 pond. Heathrow ging voor 32 tot 43 pond.

Ook Schiphol wil zijn tarieven flink verhogen. Luchtvaartbedrijven KLM, Transavia en easyJet spraken eerder hun ongenoegen uit over een plan van de luchthaven om de tarieven volgens hen in drie jaar tijd met 40 procent te verhogen. KLM dreigt met juridische stappen tegen het “onredelijke en onaanvaardbare” plan. EasyJet zegt dat alleen al het gebruik van Schiphol dan zou uitkomen op meer dan 50 euro per passagier. Eind oktober maakt de luchthaven de nieuwe tarieven bekend. Tot die tijd onthoudt Schiphol zich van commentaar.