Warmtebedrijven moeten van ACM duidelijkere rekeningen sturen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft zeven bedrijven die warmte leveren aan consumenten, zoals stadsverwarming, opgedragen voortaan duidelijkere rekeningen te sturen. Uit onderzoek van de toezichthouder bleek dat de rekeningen niet aan de regels voldeden, waardoor consumenten niet goed konden controleren of de rekeningen klopten.

De ACM kreeg meldingen dat consumenten hun rekeningen soms onduidelijk vonden en niet begrepen waar ze voor betaalden. Consumenten moeten duidelijk kunnen zien wat in rekening gebracht wordt en of dat klopt. Omdat de warmteleveranciers de rekeningen inmiddels hebben aangepast, grijpt de toezichthouder niet verder in. De marktwaakhond wil niet zeggen om welke bedrijven het gaat.

Warmterekeningen verschillen per leverancier, maar er moet in ieder geval duidelijk opstaan over welke periode de rekening gaat en om welke tarieven het gaat. Ook moeten eenheden duidelijk zijn en of het verbruik gemeten of berekend is, en dan ook hoe deze berekening gemaakt is. Verder moeten de totale kosten inclusief btw getoond worden.

De ACM blijft de komende tijd controleren op rekeningen van warmteleveranciers en wil van consumenten horen als hun rekening eventueel niet klopt. Dat kunnen consumenten melden via de ACM ConsuWijzer-website.