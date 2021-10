Bedrijven deden in 2020 driekwart meer milieu-investeringen

Bedrijven investeerden vorig jaar ruim 2 miljard euro in zonnepanelen, luchtfilters en andere voorzieningen die het milieu schoner maken of beschermen. Dat is driekwart meer dan een jaar eerder. De oorzaak is volgens onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat in 2020 veel parken met windmolens en zonnepanelen werden opgeleverd.

“Daar zitten enkele grote parken tussen van honderden miljoenen, maar ook projecten van tientallen miljoenen”, licht econoom Cor Pierik van het CBS toe.

Het totaalbedrag aan milieu-investeringen schommelt nogal omdat miljoenenprojecten pas in de statistieken belanden als ze in gebruik worden genomen. Maar gemiddeld gezien is de afgelopen jaren een stijgende trend te zien. In de afgelopen vijf jaar had gemiddeld ongeveer een tiende van de investeringen van bedrijven met het milieu te maken. In 1975 was dat nog 3 procent.

In 2020 staken bedrijven voor de derde keer in tien jaar rond de 2 miljard euro in milieuvoorzieningen. Energiebedrijven investeren hier doorgaans veruit het meest in, gevolgd door bedrijven die zich bezighouden met chemie, aardolie en voedingsmiddelen.