Bitcoin breekt record uit april

De bitcoin is tot een nieuwe recordhoogte gestegen. Volgens data van financieel persbureau Bloomberg steeg de cryptomunt woensdagmiddag rond 16.00 uur 2,8 procent tot een waarde van ruim 66.000 dollar (56.670 euro). Dat is ruimschoots boven het vorige record uit april.

Waarschijnlijk is de virtuele munt nu extra in trek doordat in New York sinds dinsdag het eerste beursgenoteerde investeringsfonds in bitcoins wordt verhandeld dat door de Amerikaanse beurswaakhond is goedgekeurd. Het gaat om een fonds dat de koers van de populairste cryptomunt volgt. Beleggers kunnen met een zogeheten exchange-traded fund (ETF) profiteren van waardestijgingen zonder zelf de digitale valuta te hoeven kopen.

Door de komst van zo’n ETF wordt de bitcoin toegankelijker voor een grotere groep beleggers. Zo hoeven ze de cryptomunt niet zelf te bewaren in een digitale portemonnee. Experts wijzen er ook op dat de goedkeuring het imago verbetert van de bitcoin, die nog vaak in verband wordt gebracht met witwasoperaties en cybercriminaliteit.

De bitcoin werd begin 2009 gelanceerd en was toen slechts een paar cent waard. Eind 2017 bereikte de populairste cryptomunt ter wereld al eens een piek van bijna 20.000 dollar. Maar vervolgens verloren veel beleggers hun vertrouwen in crypto’s en daalden virtuele munten rap. Sinds 2020 is de bitcoin weer aan een sterke opmars bezig. Op dit moment is de cryptomunt ruim vijf keer zoveel waard als een jaar geleden.