Dierenvoeding en vleesvervangers laten Nestlé verder groeien

De dierenvoeding en vleesvervangers van levensmiddelenconcern Nestlé worden meer gekocht dan een jaar terug. Dat kan volgens kenners nog komen omdat mensen door de coronapandemie meer thuis waren, kookten en ook vaker een huisdier namen. De verkoop van Felix-kattenvoer en Garden Gourmet-vleesvervangers zorgden tussen januari en september voor een sterkere groei van het Zwitserse bedrijf.

Nestlé heeft net als veel andere bedrijven te maken met hogere prijzen voor grondstoffen. De wereldwijde toeleveringsketen staat onder druk door onder meer beperkende maatregelen na virusuitbraken in Azië en personeelstekorten. De marge van het concern lijdt daar niet onder, doordat Nestlé zijn productprijzen het afgelopen kwartaal verhoogde.

Tegelijkertijd zorgde de heropening van onder meer de horeca en de toerismebranche ervoor dat de inkomsten van Nestlé-producten ‘buitenshuis’ zijn toegenomen. Ook de Starbucks- en Nescafé-koffie waren volgens het bedrijf gewild. Pizza’s en de smaakmakers van Maggi kenden een minder sterke groei, na een sterke opmars vorig jaar.

De resultaten zijn voor Nestlé reden om de verwachte omzetgroei voor het hele kalenderjaar op te schroeven. Vergeleken met vorig jaar houdt het bedrijf nu rekening met een omzetgroei van 6 tot 7 procent.

De omzet was in het derde kwartaal bijna 4 procent hoger dan een jaar eerder. Nestlé verdiende in de eerste negen maanden van dit jaar ruim 63 miljard Zwitserse frank, omgerekend zo’n 59 miljard euro. Dat betekent een toename van bijna 7 procent vergeleken met een jaar eerder.