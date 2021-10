Kwartaalomzet moederbedrijf Makro hoger dan voor coronacrisis

De Duitse groothandelaar Metro, moederbedrijf van Nederlandse Makro-winkels, heeft in het afgelopen kwartaal geprofiteerd van de versoepeling van veel coronamaatregelen in Europa. De omzet steeg op jaarbasis met bijna een tiende en was volgens Metro hoger dan in dezelfde periode in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie.

In het laatste kwartaal van zijn gebroken boekjaar behaalde het bedrijf met zijn 681 groothandels in 24 landen een omzet van 7,1 miljard euro. Dat is 9,5 procent meer dan een jaar eerder. Metro beweert snel te hebben kunnen profiteren van de heropening van restaurants en cafés doordat het bedrijf naast winkels ook aan bezorging doet. Daarnaast deden webwinkels van het groothandelsbedrijf het goed. Over heel het gebroken boekjaar, dat tot eind september liep, bleef de omzet gelijk aan die van de voorgaande twaalf maanden.

Het Duitse concern maakte in zijn kwartaalbericht geen winstcijfers bekend. Het afgelopen voorjaar werd bekend dat de coronacrisis Makro in Nederland noopte tot een reorganisatie. De functies van honderden werknemers kwamen te vervallen, waarna dit personeel moest solliciteren op nieuwe banen. Makro gaf aan dat dit de organisatie “slagvaardiger” moest maken na het wegblijven van veel klanten uit de horeca.