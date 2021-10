Medisch techbedrijf Onward haalt miljoenen op met beursgang Damrak

Medisch technologiebedrijf Onward krijgt donderdag een notering op de beurs in Amsterdam en Brussel. De beursgang levert tientallen miljoenen op. De onderneming, met hoofdvestiging in Eindhoven, heeft een behandeling ontwikkeld voor mensen met een dwarslaesie. Die hoopt het bedrijf in 2023 in de Europese Unie en de Verenigde Staten op de markt te kunnen brengen.

Met gerichte geprogrammeerde elektrische stimulatie van het ruggenmerg is het volgens Onward mogelijk om mensen met een dwarslaesie “functioneel” te laten herstellen. Dit gebeurt met twee zogeheten platformen, waarvan er een onderhuids wordt aangebracht. De methode kan mogelijk ook helpen bij andere aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson en een beroerte, denkt Onward.

De definitieve prijs van een aandeel Onward is vastgesteld op 12,75 euro. Dat geeft het bedrijf een waarde van ongeveer 380 miljoen euro. De beursgang levert ruim 75 miljoen euro op. De opbrengst van de beursgang zal onder meer worden gebruikt voor de financiering van verder onderzoek. Dat is nodig om de verder benodigde goedkeuringen te krijgen van toezichthouders. De genoemde bedragen worden wat hoger als een zogenoemde overtoewijzingsoptie, een optie om extra aandelen te plaatsen, wordt uitgevoerd.

Met de gang naar de beurs haalt het bedrijf, dat tevens kantoor houdt in het Zwitserse Lausanne, extra investeerders binnen. Overigens is een van de aandeelhouders van Onward de Christopher & Dana Reeve Foundation, zo valt op te maken uit het prospectus naar aanleiding van de beursgang. De in 2004 overleden acteur Christopher Reeve, die jaren superman speelde, liep in 1995 een dwarslaesie op na een val van zijn paard.