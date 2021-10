Megaoperatie in pinland om nieuwe techniek bankpasjes

Alle betaalpasjes in Nederland zullen vanaf midden 2023 worden vervangen. De bekende Maestro- en V Pay-logo’s verdwijnen dan, want betaalbedrijven Mastercard en Visa komen beide met nieuwe technologie. Daardoor zullen betaalpassen meer op creditcards gaan lijken en ook beter te gebruiken zijn bij onlinebetalingen. Om dat mogelijk te maken moeten komend jaar alle betaalautomaten in bijvoorbeeld winkels en de horeca worden aangepast of vervangen.

Betaalvereniging Nederland meldt bijvoorbeeld dat ABN AMRO, ING en Rabobank hun klanten vanaf begin volgend jaar een betaalautomaat aanbieden die met de nieuwe kaarten om kan gaan. Die kaarten, met de namen Debit Mastercard en Visa Debit, zijn nu in sommige andere Europese landen beschikbaar zoals in Duitsland en Belgiƫ. Ook bepaalde onlinebanken hebben al kaarten met de nieuwe technologie. Daarmee kunnen hun klanten nu nog lang niet overal in Nederland terecht.

Uiteindelijk moeten de nieuwe kaarten er juist toe leiden dat de betaalpassen van de Nederlandse banken op nog meer plaatsen bruikbaar worden. Zo kunnen Nederlandse betaalpassen in de Verenigde Staten wel gebruikt worden om geld op te nemen, maar vaak niet om in winkels te betalen, schrijft Mastercard op een weblog over de overstap. De nieuwe betaalpassen zullen op dezelfde plekken worden geaccepteerd als de creditcards van Mastercard en Visa.

Ondernemers zullen door banken en betaalinstellingen worden benaderd over de overstap naar de nieuwe kaartsoorten. Volgens directeur Gijs Boudewijn van Betaalvereniging Nederland kunnen de nieuwe pasjes daarom bij de meeste kassa’s in Nederland gebruikt worden. Wanneer banken de nieuwe kaarten gaan uitgeven, is nog niet bekend. Vanaf 1 juli 2023 komen er in ieder geval geen nieuwe pasjes van Maestro meer bij, meldt Mastercard.