Optimisme over bedrijfsresultaten overheerst op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag overwegend hoger gesloten. Het is de zesde handelsdag op rij dat de brede graadmeter S&P 500 een winst wist te boeken. Beleggers zijn nog steeds opgetogen over beter dan verwachte bedrijfsresultaten, waarmee zorgen over oplopende inflatie naar de achtergrond verschuiven. De cryptomarkt kon ook op belangstelling rekenen na een nieuw record voor de bitcoin.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 35.609,34 punten. De breed samengestelde S&P 500 won ook 0,4 procent tot 4536,19 punten. Techbeurs Nasdaq verloor juist een fractie tot 15.121,68 punten.

Pinterest was een opvallende stijger na mediaberichten over een mogelijke overname van het digitale prikbord en won bijna 13 procent aan beurswaarde. Betalingsverwerker PayPal (min 5 procent) zou het internetbedrijf willen kopen tegen een waardering van 45 miljard dollar.

De bitcoin steeg tot een nieuwe recordhoogte van 66.000 dollar. Dat leverde ook Coinbase, een groot platform voor de handel in cryptomunten, een winst van 3 procent op. Eerder deze week maakte het eerste in de VS goedgekeurde beursgenoteerde investeringsfonds in bitcoins zijn debuut in New York. Dit zogeheten exchange traded fund (ETF) steeg 3,2 procent.

Netflix daalde 2,2 procent ondanks een sterker dan verwachte aanwas van abonnees. Telecombedrijf Verizon (plus 1,4 procent) behaalde in het derde kwartaal meer winst dan verwacht, mede door de opbrengst uit de verkoop van zijn mediatak. De omzet viel analisten juist wat tegen. United Airlines verraste met sterker dan voorziene resultaten. De luchtvaartmaatschappij liet weten dat het herstel van de coronacrisis wat vertraging heeft opgelopen, maar dat de vraag naar luchtreizen nu weer verder aantrekt. Het aandeel daalde 0,6 procent.

Vaccinproducent Novavax werd bijna 15 procent minder waard. De nieuwssite Politico berichtte dat het Amerikaanse bedrijf moeite heeft om aan te tonen dat het een coronavaccin kan fabriceren dat aan de kwaliteitseisen van toezichthouders voldoet. De problemen zouden ernstiger zijn dan tot nu toe gemeld.

De euro was 1,1650 dollar waard, tegen 1,1631 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 83,87 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 85,77 dollar per vat.