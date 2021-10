Overnamedeal voor vastgoedonderdeel Evergrande afgeketst

De overname van de vastgoedbeheertak van het in zwaar weer verkerende Chinese vastgoedbedrijf Evergrande is afgeketst. Evergrande besloot zelf de gesprekken te beëindigen omdat het bedrijf twijfelde of branchegenoot Hopson Development wel aan alle voorwaarden had voldaan om een bod te doen, meldt Evergrande in een verklaring. Eerder waren er al geruchten dat de gesprekken stillagen omdat de Chinese provincie Guangdong de overname niet zou steunen.

Chinese media meldden eerder dat Hopson omgerekend 4,3 miljard euro wilde neerleggen voor een belang van 51 procent in de vastgoedbeheertak. Met dat geld zou Evergrande mogelijk weer wat rentebetalingen kunnen doen. Het bedrijf kampt met een schuldenlast van ruim 260 miljard euro en miste al enige rentebetalingen waardoor het op de rand van een faillissement verkeert.

Er wordt gevreesd dat als Evergrande omvalt dit een domino-effect kan veroorzaken in de Chinese vastgoedwereld. Twee andere Chinese vastgoedontwikkelaars misten de afgelopen tijd al deadlines voor het aflossen van schulden. De Chinese overheid en de centrale bank van het land zeggen ervoor te zullen zorgen dat eventuele faillissementen geen bedreiging vormen voor het hele financiële systeem.

Evergrande liet verder weten een verzoek te hebben gedaan om zijn aandelen vanaf donderdag weer te laten verhandelen op de beurs van Hongkong. De handel in de aandelen lag sinds 4 oktober stil vanwege de overnamegesprekken met Hopson. Het bedrijf waarschuwt beleggers daarbij wel voor de risico’s die met investeringen in Evergrande gepaard gaan.