President Duitse Bundesbank stopt om persoonlijke redenen

President Jens Weidmann van de Duitse Bundesbank vertrekt aan het einde van dit jaar. De 53-jarige Weidmann voert daar persoonlijke redenen voor op. “Ik ben tot de conclusie gekomen dat het na meer dan tien jaar een goed moment is om een nieuw hoofdstuk te openen”, schreef Weidmann in een brief aan het personeel van de Duitse centrale bank. “Voor de Bundesbank, maar ook voor mij persoonlijk”.

Weidmann, die in mei 2011 aantrad, was de langstzittende centralebankbestuurder in de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB). Hij staat daar bekend als een havik die opkoopprogramma’s zo snel mogelijk weer wil afbouwen en een beperkte rol voor de centrale bank ziet. ECB-president Christine Lagarde liet in een reactie weten het besluit van Weidmann te respecteren en ook “immens te betreuren”.

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) noemt Weidmann “een vriend en collega”. Knot trad enkele maanden na Weidmann aan en is nu de langstzittende centralebankbestuurder binnen de ECB. De Nederlandse centrale bankier staat bovendien net als Weidmann bekend als een havik. Met het vertrek van zijn Duitse collega verliezen Knot en zijn collega’s in de eurozone volgens de DNB-president “een zeer competente, eerlijke en prettige collega”.

Het vertrek van Weidmann hangt mogelijk samen met de Duitse coalitiebesprekingen. Daar zou de positie van een nieuwe president van de Bundesbank onderdeel kunnen zijn van de onderhandelingen, volgens speculaties na de onverwachte aankondiging. Als een nieuwe Duitse regering voor het einde van het jaar geen opvolger van Weidmann aanwijst zal vicepresident van de Bundesbank Claudia Buch zijn taken tijdelijk overnemen.

Het moment van Weidmanns vertrek is verder opvallend omdat het toekomstige beleid van de ECB de komende maanden wordt besproken. Het corona-opkoopprogramma loopt tot en met maart, maar er gaan steeds meer stemmen op om dat niet meer te verlengen. De inflatie in de eurozone stijgt namelijk al enige tijd hard waardoor onder meer Weidmann pleitte voor het vernauwen van het monetaire beleid. In september kwam die inflatie uit op 3,4 procent, bevestigde statistiekbureau Eurostat op basis van definitieve cijfers. De ECB mikt op een inflatie van 2 procent.