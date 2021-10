Biermarkt volgens brouwers nog lang niet hersteld

De versoepelingen van de coronamaatregelen hebben maar “zeer beperkt” invloed gehad op de bierverkoop in de zomermaanden, stellen de Nederlandse Brouwers. Volgens de branchevereniging blijft de bierverkoop achter bij vorig jaar en was deze in het derde kwartaal nog minder ten opzichte van voor de coronacrisis. Dat komt onder meer door het slechte zomerweer. Wel dronken mensen relatief weer wat meer bier in kroegen en cafés en minder thuis.

Volgens de brouwersvereniging werd in juli, augustus en september ten opzichte van vorig jaar bijna 6 procent minder bier verkocht. Juli en augustus waren zelfs “ronduit slecht” met respectievelijk bijna 13 en ruim 11 procent minder verkopen in vergelijking met vorig jaar. In de zomermaanden stijgen de bierverkopen doorgaans doordat mensen met het mooie veel buiten kunnen zitten. In vergelijking met 2019 lag de bierverkoop in deze maanden 10 procent lager.

In september trokken de verkopen weliswaar wat aan, maar volgens de brouwersvereniging blijft het herstel “broos”. In deze maand noteerden de brouwers een stijging van ruim 9 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat is nog niet genoeg om op pre-coronaniveaus terug te komen, aldus de brouwers.

De branchevereniging vindt het daarnaast geen goed idee dat de belasting op drank verhoogd wordt, zoals het kabinet wil. “Dat is het laatste wat moet gebeuren”, zeggen de brouwers. Ook willen zij dat de huidige sluitingstijd van de horeca, die op middernacht ligt, verdwijnt. De horeca herstelde in de afgelopen maanden met bijna een vijfde meer verkopen, maar heeft volgens de organisatie “meer ruimte nodig om te herstellen en weer gezond te worden”.