Consumentenvertrouwen in eurolanden gedaald

Consumenten in de eurozone zijn in oktober iets somberder geworden over de economie. Daarop wijst een graadmeter die de Europese Commissie iedere maand aanpast. Het consumentenvertrouwen ligt nu rond het niveau van vlak voor de coronapandemie.

De index voor het consumentenvertrouwen in de eurolanden daalde tot min 4,8. In september werd nog een stand van min 4 bereikt. In de Europese Unie als geheel nam het consumentenvertrouwen ook af.

Redenen voor de daling geeft de Europese Commissie niet. Wel zijn de prijzen voor veel producten de afgelopen tijd gestegen, waaronder gas en elektriciteit. Mogelijk speelt de angst voor een verlies aan koopkracht door oplopende energierekeningen een rol.

Voor metingen van het consumentenvertrouwen maken onderzoekers van de Europese Commissie gebruik van enquêtes die nationale statistiekbureaus in lidstaten afnemen. Daarin wordt bijvoorbeeld gevraagd wat mensen van hun eigen financiële situatie vinden en of ze het een gunstige tijd vinden voor grote aankopen.