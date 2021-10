Cosmeticaconcern L’Oréal profiteert van versoepeling coronaregels

Cosmeticaproducent L’Oréal heeft in het derde kwartaal flink meer verkocht. Vooral make-up ging veel vaker over de toonbank, onder meer door de versoepeling van de coronaregels. Nu mensen weer vaker buitenshuis komen, besteden ze ook meer tijd aan hun uiterlijk. In Frankrijk leidde het afschaffen van de mondkapjesverplichting tot meer verkopen van lippenstiften en rouge.

Ook in andere landen werden strenge regels versoepeld waardoor bijvoorbeeld weer meer feestjes werden gegeven voor verjaardagen en huwelijken, maar mensen ook weer uit eten gingen. De make-uptak van L’Oréal, met merken als NYX Professional en Maybelline New York, zette dan ook een beter resultaat neer dan in het derde kwartaal van 2019.

Alle onderdelen bij elkaar was de omzetstijging 13 procent tot net geen 8 miljard euro, flink meer dan analisten hadden verwacht. Cijfers over de winst gaf het Franse bedrijf niet.

L’Oréal was de coronacrisis toch al goed doorgekomen vanwege het brede assortiment aan producten. Toen in veel landen lockdowns golden wist het bedrijf meer crèmes te verkopen van merken als La Roche-Posay en CeraVe. Veel mensen wilden hun huid toen toch verzorgen en waren bereid wat meer daarvoor uit te geven toen andere onkosten wegvielen.