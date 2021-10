Ook Unilever heeft prijzen verhoogd vanwege dure grondstoffen

Was- en levensmiddelenconcern Unilever heeft zijn prijzen de afgelopen periode verhoogd vanwege dure grondstoffen. Het bedrijf verwacht dat die kosten ook in de loop van volgend jaar hoog blijven. Ook andere fabrikanten van consumentengoederen hebben prijsstijgingen doorgevoerd, zoals verzorgings- en schoonmaakmiddelenconcern Procter & Gamble. De verkopen van Unilever daalden de afgelopen periode wat door de impact van de coronapandemie in Zuidoost-Azië en de lockdownmaatregelen in die regio.

In totaal daalden de verkopen van Unilever in het derde kwartaal met 1,5 procent vergeleken met een jaar eerder. De totale omzet nam wel met 4 procent toe, naar 13,5 miljard euro. Dat komt vooral doordat Unilever de prijzen heeft verhoogd en ook door overnames.

Unilever meldt dat de operationele afsplitsing van de theetak begin oktober is afgerond en “focust zich nu op de volgende fase voor dit bedrijf dat naar verwachting een beursgang, verkoop of partnerschap zal zijn”, schrijft het bedrijf in een toelichting op de kwartaalcijfers.

Het concern kijkt al sinds midden vorig jaar naar de toekomst van de divisie, met merken als Lipton en Pukka. Naar verluidt heeft het bedrijf het afgelopen kwartaal contact opgenomen met potentiële kopers voor het onderdeel, dat zo’n 4 miljard euro zou moeten opleveren.