Randstad en Unilever stijgen op Damrak na kwartaalresultaten

Uitzender Randstad en levensmiddelenconcern Unilever lieten donderdag stevige winsten zien op het Damrak na publicatie van de kwartaalcijfers. Randstad deed goede zaken dankzij het herstel van de economie, terwijl Unilever de hogere grondstofprijzen wist door te berekenen aan de consumenten. Een update van de strategie van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway kon beleggers echter niet bekoren.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent hoger op 807,97 punten. De MidKap verloor 0,6 procent tot 1062,37 punten. Frankfurt, Parijs en Londen daalden tot 0,3 procent. Beleggers hielden ook de ontwikkelingen rond het in geldnood verkerende Chinese vastgoedconcern Evergrande in de gaten. Het aandeel Evergrande kelderde 12,5 procent in Hongkong na een handelsonderbreking van ruim twee weken.

Randstad prijkte bovenaan in de AEX met een plus van 4,2 procent. De uitzender boekte de hoogste kwartaalomzet ooit en zag de winst bijna verdubbelen ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar. Topman Jacques van den Broek kondigde tevens zijn vertrek aan. Hij wordt volgend jaar opgevolgd door Sander van ’t Noordende.

Unilever steeg 3,1 procent. Het levensmiddelenconcern had last van de coronamaatregelen in Zuidoost-Azië, maar zag de omzet stijgen dankzij prijsverhogingen. Ook heeft het bedrijf de operationele afsplitsing van de theetak afgerond. Unilever richt zich nu op een beursgang, verkoop of partnerschap van dit onderdeel.

Chipbedrijf Besi (plus 3,2 procent) stond eveneens in de kopgroep. Staalfabrikant ArcelorMittal sloot de rij met een min van 3,3 procent. Just Eat Takeaway zakte 1,8 procent. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl bestempelde 2021 als het “piekjaar van verliezen”. Na dit jaar zullen de verliezen verminderen en de marges verbeteren, verklaarde het bedrijf tijdens een beleggersdag.

Informatieleverancier RELX zag de omzet bij al zijn divisies oplopen en klom 1,7 procent. In de MidKap raakte Intertrust 5,6 procent kwijt. Topman Shankar Iyer sprak van een teleurstellende omzet in Nederland en Luxemburg vanwege een hoger personeelsverloop bij het trustkantoor. De trustsector ligt onder vuur van de toezichthouders vanwege witwassen en belastingontwijking. In Zürich zakte industrieconcern ABB 5 procent na een verlaging van de omzetverwachting.

De euro was 1,1642 dollar waard, tegen 1,1644 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent minder op 82,70 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper op 84,86 dollar per vat.