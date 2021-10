Slinkende groep werkenden wil meer uren draaien

De groep die meer uren wil draaien op het werk is aan het krimpen. Onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zien al een dalende trend sinds 2015. In het tweede kwartaal van 2020 was even een stijging te zien ten opzichte van een jaar eerder, maar in hetzelfde kwartaal in 2021 zette de daling weer voort.

In het tweede kwartaal van 2021 wilden 759.000 werkenden meer uren draaien, 54.000 minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De groep die minder wilde werken, groeide juist met ditzelfde aantal, tot 682.000.

De laatste tijd is het moeilijk voor werkgevers om personeel te vinden. Eerder meldde het CBS dat in het tweede kwartaal voor het eerst sinds 2003 meer vacatures waren dan werklozen.

“Als de werkloosheid afneemt, dan slinkt ook het aantal werknemers dat meer uren zou willen werken”, weet een woordvoerder. Of dat komt omdat werkenden de wens om meer uren te maken vaker vervullen als personeel moeilijk te vinden is, valt volgens het CBS niet uit deze cijfers te halen.

De mensen die meer willen werken, draaien gemiddeld 21 uur per week en willen daar 12 uur aan toevoegen. Het gaat relatief vaak om jongeren. Onder de mensen die hun werkweek willen verlengen, zijn er veel met een bedrijfseconomisch of administratief beroep. Andere grote groepen met deze wens zijn werknemers in de zorg en met dienstverlenende beroepen, zoals schoonmakers en barpersoneel.