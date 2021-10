Sterke prijsstijgingen drukken op consumentenvertrouwen

Steeds meer Nederlanders vinden dat de prijzen sterk stijgen. Mede daardoor is de stemming onder consumenten in Nederland deze maand verslechterd, merkt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zowel het oordeel over het economisch klimaat als de koopbereidheid van mensen ging omlaag.

Dat het leven duurder is geworden is de laatste tijd niet alleen te merken in de supermarkt. De energieprijzen lopen ook hard op en het tanken van benzine en diesel is duurder dan ooit tevoren.

Bij de laatste peiling vond 48 procent van de consumenten dat de prijzen in het afgelopen jaar sterk gestegen zijn. Dit is het hoogste percentage sinds het statistiekbureau in 2017 begon om dit bij te houden. Daarnaast verwachtte 49 procent van de respondenten dat de prijzen in de komende twaalf maanden sterker gaan stijgen dan nu het geval is. In september bedroeg dit percentage nog 35 procent.

De graadmeter voor het consumentenvertrouwen van het CBS kwam deze maand uit op min 10 tegen min 5 vorige maand. Aan het begin van de coronacrisis in mei vorig jaar ging het nog om een score van min 31. Maar het vertrouwensherstel werd vorig jaar al ingezet. In juni dit jaar bereikte de graadmeter een nieuwe piek op een niveau van min 3. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit op plus 36.