Tesla stapt over op goedkopere accu’s door dure grondstoffen

Tesla stapt over op goedkopere accu’s vanwege de hoge prijzen voor grondstoffen die gebruikt worden in de reguliere accu’s, aldus de fabrikant van elektrische auto’s bij de presentatie van de kwartaalcijfers. In plaats van accu’s van nikkel en kobalt gaat Tesla zogeheten LFP-accu’s gebruiken voor de goedkopere Tesla-modellen. Deze lithium-ijzer-fosfaatbatterijen zijn goedkoper en stabieler dan andere alternatieven.

Tesla maakt zelf geen accu’s, maar krijgt deze geleverd van andere fabrikanten. In China krijgt Tesla bijvoorbeeld al LFP-accu’s van China’s grootste accumaker Contemporary Amperex Technology. Dit type accu wordt steeds krachtiger. Daardoor kunnen steeds meer modellen van elektrische auto’s gebruik maken van de LFP-accu. Voor de modellen die meer vermogen nodig hebben, zoals de Cybertruck, wil Tesla nog wel nikkel als grondstof gebruiken voor de accu.

Tesla heeft last van de hoge prijzen van nikkel, aldus financieel directeur Zach Kirkhorn. In een gesprek met beleggers gaf hij aan dat de hogere prijzen van grondstoffen worden doorberekend aan Tesla. “Het is geen groot bedrag, maar ook niet klein”, aldus de financiĆ«le topman.

De laatste tijd zijn prijzen voor grondstoffen gestegen door het aantrekken van de economie. Tesla hintte vorige maand al op een mogelijke overstap naar andere accu’s voor de goedkopere modellen van Tesla. Musk sprak zich al eerder uit over het krappe aanbod en de stijgende prijs van bijvoorbeeld nikkel.