Topman uitzendconcern Randstad stapt volgend jaar op

Topman Jacques van den Broek van uitzendconcern Randstad stapt volgend jaar op. Dat kondigde hij aan bij de presentatie van de kwartaalcijfers voor Randstad. De omzet van het bedrijf liep op tot het hoogste niveau ooit en de winst verdubbelde bijna ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar.

Randstad profiteert de laatste tijd flink van het herstel van de economie. Daardoor trekt de vraag naar uitzendkrachten ook weer aan. De opbrengsten stegen afgelopen kwartaal met dik een vijfde tot bijna 6,3 miljard euro. Onder de streep bleef 199 miljoen euro over, tegen 104 miljoen euro een jaar eerder. Randstad slaagde er in de voorgaande periode ook al in om meer omzet te boeken dan voor de coronacrisis.

Van den Broek heeft laten weten dat hij in maart volgend jaar een stap terug zal doen. Dan loopt zijn tweede termijn als topman af en dat vond hij een mooi moment om de leiding over te dragen. Van den Broek zit al sinds 2004 in het bestuur van het bedrijf en is de hoogste baas sinds 2014. Zijn opvolger wordt Sander van ’t Noordende, die jarenlang werkte voor organisatieadviesbureau Accenture.