Turkse centrale bank verlaagt rente opnieuw na druk Erdogan

De Turkse centrale bank heeft zijn belangrijkste rentetarief opnieuw verlaagd, ondanks de oplopende inflatie in het land. Daarmee krijgt president Recep Tayyip Erdogan wederom zijn zin. Die dringt al langere tijd aan op verlaging van de leenkosten en greep onlangs opnieuw in bij de centrale bank.

Het rentetarief gaat van 18 naar 16 procent. Door het almaar hoger wordende prijspeil in Turkije lag het volgens analisten eigenlijk niet voor de hand om de rente te verlagen, en zeker niet zo’n sterke rentestap. Maar de situatie in Turkije wordt bemoeilijkt door de onorthodoxe economische opvattingen van Erdogan. Volgens de president zorgen de hoge rentetarieven er juist voor dat de inflatie oploopt. Gangbaar beleid onder economen en centrale bankiers is echter om de rente te verhogen om de inflatie onder controle te krijgen.

Erdogan heeft zich al meerdere malen openlijk bemoeid met de gang van zaken bij de centrale bank. Eerder deze maand ontsloeg hij nog drie leden van het monetaire beleidscomité (MPC) van de toezichthouder en benoemde in plaats van hen twee nieuwe. In de voorbije tweeënhalf jaar nam Erdogan ook al afscheid van drie bankgouverneurs. De steun aan de huidige voorzitter van de centrale bank, Sahap Kavcioglu, leek de afgelopen tijd ook steeds minder te worden.

Turkije kampt met de gevolgen van stijgende grondstofprijzen en droogteperioden, die de oogsten van landbouwproducten zwaar hebben geraakt. In combinatie met een zwakkere wisselkoers van de Turkse lira heeft dat het leven in Turkije er in korte tijd flink duurder op gemaakt. De nieuwe rentestap leidde donderdag tot een verdere verzwakking van de Turkse munt.