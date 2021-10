AEX koerst af op hoger begin, busmaker Ebusco maakt beursdebuut

De Amsterdamse AEX-index koerst vrijdag af op een hoger begin en mogelijk een nieuw recordniveau. Beleggers verwerken onder meer het nieuws dat het Chinese vastgoedconcern Evergrande toch net op tijd een langverwachte rentebetaling op één van zijn leningen heeft gedaan, waarmee wanbetaling van het noodlijdende concern voorlopig is afgewend. Op het Damrak gaat de aandacht daarnaast uit naar het beursdebuut van de Brabantse bussenmaker Ebusco. Ook kwam vastgoedinvesteerder Wereldhave met cijfers.

De producent van elektrische bussen en laadsystemen Ebusco heeft de introductieprijs van zijn aandelen vastgesteld op 23 euro per stuk. Het bedrijf had eerder een prijsrange afgegeven van 21,50 tot 24,50 euro per aandeel. Ebusco haalt met de beursgang zo’n 300 miljoen euro op en heeft een beurswaarde van ruim 1,3 miljard euro. Dat geld moet worden gebruikt voor verdere groei, ook internationaal. Daarnaast wil Ebusco zijn naamsbekendheid vergroten.

De hoofdindex op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren een half procent hoger te beginnen aan de laatste handelsdag van de week. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine winsten openen. In Azië lieten de belangrijkste aandelenmarkten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio ging met een winst van 0,3 procent het weekeinde in. Evergrande won 3,5 procent en hielp de Hang Seng-index in Hongkong aan een tussentijdse winst van 0,1 procent.

De Nederlandse chipbedrijven ASML, ASMI en Besi zullen mogelijk bewegen op de kwartaalresultaten van Intel. De Amerikaanse chipproducent kondigde aan forse investeringen te gaan doen om de concurrentiestrijd met de grote technologiebedrijven aan te gaan. Steeds meer techbedrijven willen hun eigen chips gaan ontwikkelen. Zo is de Amerikaanse iPhone-maker Apple al bezig met de overstap van Intel-chips naar eigen chips. Topman Pat Gelsinger van Intel liet tevens weten dat de wereldwijde chiptekorten nog wel tot in 2023 kunnen aanhouden.

In Parijs opende L’Oréal de boeken. De Franse cosmeticaproducent wist in het derde kwartaal flink meer make-up te verkopen, onder meer door de versoepeling van de coronaregels. Nu mensen weer vaker buitenshuis komen, besteden ze ook meer tijd aan hun uiterlijk.

De euro was 1,1624 dollar waard, tegen 1,1640 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 82,03 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 84,05 dollar.