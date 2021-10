Bakker Deventer Koek krijgt nieuwe eigenaar

Bakkersconcern Continental Bakeries, bekend van de merken Haust, Brinky en Bussink Deventer Koek, krijgt een nieuwe eigenaar. De Amerikaanse aandeelhouder Goldman Sachs Asset Management verkoopt de onderneming aan het Europese Biscuit International.

Die nieuwe eigenaar vindt dat de maker van zoete koekjes, broodvervangers en toast goed aansluit bij het eigen assortiment. Biscuit International is sinds een fusie van een aantal Europese bedrijven, onder meer uit Nederland, een van de grootste spelers in Europa. Het bedrijf met hoofdkantoor in Parijs richt zich onder meer op Europese huismerkkoekjes. Ook in Nederland bekende namen als Aviateur en Stroopwafel & Co horen bij Biscuit International.

Bij Continental Bakeries werken meer dan 2300 mensen, verspreid over meerdere Europese landen. Het hoofdkantoor staat in Dordrecht. De bakkerij kent via zijn Deventer Koek een rijke geschiedenis, die teruggaat tot in de 16e eeuw. Tussen 1952 en 1971 was de onderneming onder de toenmalige naam Hooimeijer ook genoteerd aan de beurs van Amsterdam. In 2016 kwam het bedrijf in Amerikaanse handen.

De verkoop aan Biscuit International kan naar verwachting in de eerste helft van volgend jaar worden afgerond. Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, wordt niet naar buiten gebracht.