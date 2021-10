Chipbedrijven en winkelvastgoedfondsen winnen op Damrak

De Europese beurzen zijn vrijdag met winsten het weekend in gegaan. Vooral chipbedrijven waren in trek na een goed ontvangen kwartaalbericht van het Amerikaanse chipconcern Intel. Ook de winkelvastgoedsector deed het goed bij beleggers. Daarnaast reageerden de markten op gunstig nieuws uit China en aan het Damrak maakte producent van elektrische bussen en laadsystemen Ebusco zijn beursdebuut

De AEX-index op Beursplein 5 won 0,7 procent tot 812,97 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 1067,26 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,7 procent. Berichten dat het noodlijdende Chinese vastgoedconcern Evergrande op de valreep wanbetaling heeft weten te voorkomen door net op tijd de rente op een van zijn leningen te betalen, leidden tot enige opluchting op de Europese beursvloeren.

Bij de hoofdfondsen aan het Damrak hoorden chipgerelateerde fondsen als ASML, ASMI en Besi tot de sterkste stijgers, met plussen tot bijna 4 procent. Intel gaat forse investeringen doen om de concurrentiestrijd met de grote technologiebedrijven aan te gaan. Steeds meer techbedrijven willen namelijk hun eigen chips gaan maken.

Grootste stijger in de AEX was winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield, dat meer dan 4 procent vooruitging. Hier werd onder meer hoop geput uit een kwartaalbericht van branchegenoot Wereldhave, die zelf dik 5 procent won. Topman Matthijs Storm van Wereldhave stelde “zeer tevreden” te zijn over de kwartaalresultaten. Ondanks het wegvallen van de steunmaatregelen van de overheid is er volgens Storm geen huurder van zijn bedrijf failliet gegaan.

Het aandeel Ebusco eindigde op zijn eerste handelsdag 0,9 procent hoger op 23,20 euro. De Brabantse busfabrikant haalde met de beursgang zo’n 300 miljoen euro op. Volgens topman Peter Bijvelds laat de interesse in de aandelen zien dat beleggers in de groene strategie van het bedrijf geloven. De bussen van Ebusco rijden al in steden als Amsterdam, Frankfurt en M√ľnchen.

Verder was er aandacht voor de in Amsterdam genoteerde platenmaatschappij Universal Music. De populaire Zuid-Koreaanse boyband BTS stapt over naar Universal, dat als grootste muziekconcern ter wereld al samenwerkt met sterren als Taylor Swift, Billie Eilish en Lady Gaga. Beleggers beloonden het aandeel met een plus van ruim 1 procent.

De euro was 1,1634 dollar waard, tegen 1,1640 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 82,71 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 84,72 dollar.