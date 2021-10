Citigroup laat rol bij tegengaan rassenongelijkheid onderzoeken

De Amerikaanse bank Citigroup laat onderzoek doen naar de eigen rol in het tegengaan van rassenongelijkheid en de financiële mogelijkheden die het concern biedt voor niet-witte gemeenschappen. Het is de eerste grote bank op Wall Street die heeft ingestemd met een dergelijke stap.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door advocaten van de firma Covington & Burling. Volgens de bank zullen zij zich met name richten op het nalopen van de mate waarin Citigroup invulling geeft aan een eerdere toezegging op dit vlak. Het concern wilde vorig jaar 1 miljard dollar, omgerekend circa 859 miljoen euro, besteden aan initiatieven om de grote welvaartskloof in de Verenigde Staten te helpen dichten.

Het gemiddeld vermogen van een wit huishouden in het land is bijna tien keer hoger dan dat van een zwarte familie. Door investeerders en vanuit de politiek is daarom ook druk uitgeoefend op banken om transparanter te zijn over hun inspanningen om de ongelijkheid binnen de bevolking tegen te gaan.

Grote branchegenoten van Citigroup hebben vooralsnog geen gehoor gegeven aan oproepen tot extra onderzoek. Zij vonden dit niet nodig omdat er afgelopen jaar al verschillende initiatieven zijn opgezet. Dan gaat het bijvoorbeeld om investeringen in bedrijven van zwarte ondernemers en uitbreiding van de kredietverlening.

De grote investeerder BlackRock heeft na druk van aandeelhouders wel toegezegd om met een onderzoek te komen. Dat zou volgend jaar moeten gebeuren.