Elektrische auto’s goed voor bijna tiende Europese autoverkopen

Elektrische auto’s zijn in het derde kwartaal goed geweest voor bijna een op de tien verkochte voertuigen in Europa. Ook plug-inhybrides waren ongeveer zo populair, meldt de Europese autobrancheorganisatie ACEA. Van de grote markten werden in Duitsland en Frankrijk de meeste elektrische auto’s verkocht. In Italië was de stijging in de verkopen het grootst.

Hybrideauto’s zonder stekker waren goed voor ruim een op de vijf verkochte auto’s. Daarmee passeerde die categorie auto’s dieselwagens als op een na populairste autotype. Auto’s met een benzinemotor bleven het meest in trek, maar ten opzichte van een jaar geleden daalde ook deze categorie flink in populariteit.

In Nederland werden minder elektrische auto’s afgeleverd dan in het derde kwartaal van vorig jaar. Plug-inhybrides en gewone hybrides werden daarentegen aanzienlijk populairder. Van dieselvoertuigen werden er in ons land minder dan 1500 verkocht. Alleen auto’s op gas en auto’s die door andere vormen van schone energie zoals waterstof worden aangedreven werden minder vaak op kenteken gezet.