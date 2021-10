Klokkenluider Liboraffaire krijgt beloning van bijna 200 miljoen

Een klokkenluider die belangrijke informatie heeft verstrekt over de Liboraffaire heeft van Amerikaanse toezichthouders een beloning gekregen van bijna 200 miljoen dollar, omgerekend bijna 172 miljoen euro. Volgens de zogeheten Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gaat het om de hoogste beloning ooit voor iemand die een tip gaf aan de autoriteiten over ongeoorloofd handelen van banken.

Wie het bedrag precies opstrijkt, is niet naar buiten gebracht. Naar verluidt gaat het om een voormalige medewerker van Deutsche Bank. Dat de beloning zo hoog is heeft ermee te maken dat er in verband met het schandaal ook torenhoge boetes zijn uitgedeeld aan meerdere banken.

De misstanden met het internationaal veelgebruikte rentetarief Libor kwamen jaren terug aan het licht. Handelaren van grote internationale banken bleken ongeoorloofde afspraken te hebben gemaakt om het tarief in hun voordeel te manipuleren. Ook de Rabobank was betrokken bij het gesjoemel met de Liborrente. De bank kreeg hiervoor in 2013 een boete van 774 miljoen euro van Amerikaanse en Europese toezichthouders.