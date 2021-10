Snap en Intel grote verliezers op Wall Street

Socialmediabedrijf Snap en chipfabrikant Intel waren vrijdag grote verliezers op de beurzen in New York. Beleggers waren niet blij met aankondigingen die de bedrijven deden bij hun kwartaalberichten. De stemming onder Amerikaanse beleggers was over de gehele linie niet al te best. Dat kwam door opmerkingen van centralebankhoofd Jerome Powell. Hij uitte zijn zorgen over de hoge inflatie. Die houdt waarschijnlijk wat langer aan dan eerder gedacht, al gaat het volgens de voorzitter van de Federal Reserve wel nog steeds om een tijdelijk fenomeen.

Snap verloor zo’n 27 procent aan beurswaarde. Het moederbedrijf van de app Snapchat waarschuwde ook voor verlies aan reclame-inkomsten door aanpassingen die Apple heeft doorgevoerd. Door aanpassingen aan het besturingssysteem iOS van Apple moeten gebruikers tegenwoordig toestemming geven voordat apps hun internetgedrag mogen volgen voor gericht adverteren. Steeds meer mensen weigeren dat.

Chipmaker Intel daalde op zijn beurt bijna 12 procent. Het concern moet fors investeren om zijn halfgeleiders nog aantrekkelijk te houden voor klanten die eigen chips maken. Dat zal de winstmarges raken. Intel gaf ook aan dat zijn plannen voor een miljardeninvestering in een nieuwe Amerikaanse halfgeleiderfabriek alleen doorgezet kunnen worden als de politiek in Washington met subsidies komt voor de chipsector.

De belangrijkste beursgraadmeters gingen gemengd de handel uit. De Dow-Jonesindex won 0,2 procent op 35.677,02 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 4544,90 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,8 procent tot 15.090,20 punten. De hoge inflatie houdt de beursvloeren al langer in de greep. Beleggers zijn namelijk bang dat Fed ingrijpt en zijn steunbeleid versneld afbouwt. Dat laatste is iets wat beleggers liever niet zien gebeuren.

De markten verwerkten opnieuw een grote hoeveelheid bedrijfsresultaten. Creditcardmaatschappij American Expres profiteerde van een recordbedrag aan aankopen via zijn betaalkaarten en steeg dik 5 procent. Beleggers schrokken juist van een omzetwaarschuwing van Beyond Meat, dat bijna 12 procent onderuitging. Uit voorlopige cijfers blijkt dat de omzet van de maker van vleesvervangers miljoenen dollars lager uitvalt dan gedacht.

De euro was 1,1642 dollar waard, tegen 1,1634 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2 procent meer op 84,18 dollar. Brentolie werd 1,5 procent duurder op 85,89 dollar.