Vastgoedreus Evergrande doet langverwachte rentebetaling

Het Chinese vastgoedconcern Evergrande heeft vrijdag langverwachte rentebetalingen gedaan, melden Chinese staatsmedia. Bronnen bevestigen aan persbureaus Reuters en Bloomberg dat het geld enkele dagen voor de deadline van 23 oktober inderdaad is overgemaakt.

Het bedrijf miste in de afgelopen weken drie deadlines voor rentebetalingen op leningen die eigenlijk al op 23 september betaald hadden moeten zijn. Het concern had tot uiterlijk zaterdag 23 oktober de tijd om de rente op een van deze leningen te betalen. Het gaat om een bedrag van 83,5 miljoen dollar dat volgens Chinese staatsmedia is overgemaakt, wat ervoor zorgt dat het bedrijf niet officieel als wanbetaler wordt bestempeld.

Evergrande kampt met een schuldenlast van ruim 260 miljard euro. Donderdag verloor het bedrijf op de beurs in Hongkong meer dan 11 procent aan waarde toen bleek dat een geplande overname niet doorging.