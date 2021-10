Volksbank keert 249 miljoen euro uit aan de staat

De Volksbank keert 249 miljoen euro aan dividend uit aan de NLFI, de stichting die de staatsdeelnemingen in financiële instellingen beheert. De NLFI is de aandeelhouder van de bank. Het gaat om winsten uit 2019 en 2020 die worden uitgekeerd.

De bank achter merken als BLG Wonen, SNS, ASN Bank en RegioBank kondigde al eerder het uitkeren van het dividend aan. De bank keert het dividend nu pas uit omdat de Europese Centrale Bank (ECB) banken eerder adviseerde dat niet te doen vanwege de coronapandemie. De ECB heeft dat advies eind juli ingetrokken.

Sinds de nationalisatie van het oude SNS Reaal in 2013 is de Volksbank in handen van de staat. Demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën schreef in een voortgangsrapportage afgelopen zomer dat de Volksbank nog niet klaar was om op eigen benen te staan. Volgens de minister waren toen de marktomstandigheden nog niet verbeterd. De staat pompte eerder dik 2 miljard euro in de bank.