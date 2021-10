Overname Monte dei Paschi door Unicredit gaat mogelijk niet door

De overname van de Italiaanse bank Monte dei Paschi door de grote branchegenoot Unicredit gaat mogelijk niet door. De Italiaanse regering en Unicredit kunnen het volgens bronnen niet eens worden over de voorwaarden van de verkoop van de bank. Het afketsen van de deal wordt waarschijnlijk zondag nog officieel bekendgemaakt, melden persbureaus Bloomberg en Reuters op basis van ingewijden.

Monte dei Paschi is grotendeels in handen van de Italiaanse overheid, nadat Rome de bank in 2017 met miljarden te hulp moest schieten om te voorkomen dat die zou omvallen. Er is maandenlang onderhandeld over een complexe deal waarbij Unicredit Monte dei Paschi zou overnemen en de Italiaanse overheid een belang in Unicredit zou nemen.

Monte dei Paschi bestaat al sinds 1472 en is gevestigd in het Toscaanse Siena. Er werken zo’n 21.000 mensen, die nu langer in onzekerheid blijven.