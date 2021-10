Vastgoedconcern Evergrande hervat werk aan meer dan 10 projecten

Het Chinese vastgoedconcern Evergrande heeft het werk hervat aan meer dan tien projecten in zes steden, waaronder Shenzhen. Dat meldt het bedrijf nadat eerder deze bekend werd dat langverwachte rentebetalingen zijn gedaan. Evergrande liet in augustus weten dat het werk aan sommige vastgoedprojecten was opgeschort omdat het leveranciers en aannemers niet op tijd kon betalen.

Evergrande heeft niet bekendgemaakt hoeveel van de 1300 bouwprojecten in China van het bedrijf op dit moment nog stilliggen. Evergrande kampt met een schuldenlast van omgerekend ruim 260 miljard euro en verkeert al enige tijd op de rand van een faillissement. Donderdag verloor het aandeel Evergrande op de beurs in Hongkong meer dan 11 procent aan waarde toen bleek dat een overnamepoging niet doorging.

Er wordt gevreesd dat als Evergrande omvalt dit een domino-effect kan veroorzaken in de Chinese vastgoedwereld en daarbuiten. Twee andere Chinese vastgoedontwikkelaars misten de afgelopen tijd al deadlines voor het aflossen van schulden. De Chinese overheid en de centrale bank van het land zeggen ervoor te zullen zorgen dat eventuele faillissementen geen bedreiging vormen voor het hele financiƫle systeem.