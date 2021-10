Damrak begint rustig aan drukke cijferweek

De beursweek op het Damrak begint maandag nog vrij rustig, maar vanaf dinsdag komt het kwartaalcijferseizoen goed op gang met resultaten van KPN, Besi en ASMI. Later in de week komen ook andere AEX-bedrijven als Heineken, Unibail-Rodamco-Westfield, Shell en Signify met cijfers. Ook geeft luchtvaartcombinatie Air France-KLM aan het einde van de week een kijkje in de boeken. Op Wall Street gaat de aandacht deze week vooral uit naar de kwartaalberichten van grote techbedrijven als Facebook, Google-moeder Alphabet, Microsoft, Apple en Amazon.

De hoofdindex op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht hoger begin van de laatste week van oktober. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken met kleine plussen te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in de Aziatische regio gingen maandag overwegend vooruit. De Nikkei in Tokio was een negatieve uitschieter met een min van 0,7 procent door koersverliezen in de Japanse chipsector.

In Hongkong zakte Evergrande 1,5 procent ondanks dat het noodlijdende Chinese vastgoedconcern liet weten het werk aan meer dan tien vastgoedprojecten in zes steden te hebben hervat. China Evergrande New Energy Vehicle Group maakte een koerssprong van 9 procent. De voorzitter van Evergrande wil dat de activiteiten op het gebied van elektrische voertuigen in tien jaar de belangrijkste activiteit zijn binnen het concern in plaats van vastgoed.

De bankensector staat ook in de belangstelling. De Britse bank HSBC zag de winst in het derde kwartaal fors stijgen en gaat voor 2 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Elders in de bankensector werd bekend dat de overname van de Italiaanse bank Monte dei Paschi door de grote branchegenoot UniCredit niet doorgaat. De Italiaanse regering en UniCredit konden het niet eens worden over de voorwaarden van de verkoop van de bank.

Beleggers houden ook de ontwikkelingen rond Noord-Ierland in de gaten. De gesprekken tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over de handel met Noord-Ierland gaan deze week verder in Londen. Volgens bronnen rond de Britse onderhandelaars waren de gesprekken in Brussel afgelopen week constructief, maar zijn er op de belangrijke punten nog grote verschillen.

De euro was 1,1656 dollar waard, tegen 1,1634 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1 procent tot 84,55 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent meer op 86,25 dollar per vat.