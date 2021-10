De Hypotheekshop merkt flinke toename hypotheekaanvragen

Het aantal aanvragen voor hypotheken neemt de laatst weken flink toe, merkt De Hypotheekshop. Dat komt waarschijnlijk doordat meerdere banken recent de hypotheekrente wat hebben verhoogd en mensen bang zijn dat de rente nog verder stijgt. Zowel de Nederlandsche Bank (DNB) als ABN AMRO kondigde onlangs aan dat de hypotheekrente de komende tijd “licht kan stijgen”.

De afgelopen twee weken waren er volgens De Hypotheekshop ruim 50 procent meer aanvragen, wat neerkomt op meer dan 15.000 aanvragen per week. Vooral oversluiters en doorstromers die op zoek zijn naar een volgende koopwoning sluiten momenteel een nieuwe hypotheek af. Zij veroorzaken de piek van de hypotheekaanvragen die volgens De Hypotheekshop een van de hoogste is in de afgelopen tien jaar.

Niet alle hypotheekverstrekkers voeren dezelfde rentewijzigingen door, constateert De Hypotheekshop. De grote banken hebben de hypotheekrente over het algemeen iets meer dan gemiddeld verhoogd. Deze banken hebben grote hypotheekportefeuilles en lijken volgens de hypotheekadviseur alvast voor te sorteren op de hogere kapitaalvereisten voor hypotheken die De Nederlandsche Bank (DNB) instelt per 1 januari. DNB vindt namelijk dat de invoering van een ondergrens voor de meer risicovolle hypotheken noodzakelijk is. De reden daarvoor zijn de steeds verder stijgende huizenprijzen.