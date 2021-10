Duits ondernemersvertrouwen op laagste niveau in zes maanden

Het vertrouwen van Duitse ondernemers is in oktober voor de vierde maand op rij gedaald en staat nu op het laagste niveau in zes maanden, aldus onderzoeksinstituut Ifo. Vooral de aanhoudende problemen in de toeleveringsketen leiden tot kopzorgen bij Duitse bedrijven, stellen de onderzoekers.

De index die het vertrouwen meet staat nu op een stand van 97,7. Met name bij de toekomstverwachtingen is er meer onzekerheid bij ondernemers. Maar ook over de huidige situatie zijn ze minder optimistisch. Door tekorten aan materialen. bijvoorbeeld het gebrek aan computerchips bij autobedrijven, wordt de productie in de Duitse industrie geremd.

Ifo-president Clemens Fuest spreekt in een toelichting van “zand in de wielen van de Duitse economie” waardoor het herstel wordt gehinderd. Belangrijke Duitse economische onderzoeksinstituten, waaronder Ifo, hebben onlangs hun verwachtingen voor de groei van de Duitse economie voor dit jaar flink verlaagd.