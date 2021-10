Nederland en bondgenoten nemen stelling: laat energiemarkt zo

Nederland en acht andere EU-landen zien niets in ingrijpen in de energiemarkt om de hoge energierekening voor burgers en bedrijven te drukken. Ze nemen samen stelling vóór de EU-energieministers dinsdag bijeenkomen om over nadere maatregelen te overleggen.

Landen als Frankrijk en Spanje willen de markt voor elektriciteit op de schop nemen nu de prijzen maar blijven oplopen. De Franse regering stelde bijvoorbeeld voor de prijs van stroom niet langer te koppelen aan die van het nu zo dure gas. Madrid oppert gas gezamenlijk in te kopen en op te slaan.

Zij krijgen al langer weerwerk van een aantal lidstaten in vooral Noord- en West-Europa. Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Ierland, Denemarken, Finland, Estland, Letland en Luxemburg hebben nu nog eens uitgesproken dat ingrijpen in de energiemarkt “geen oplossing zal zijn om de huidige stijgende energieprijzen te matigen”. Het zou juist helpen om de gezamenlijke markt verder te voltooien. “Daarom kunnen we geen enkele maatregel steunen die strijdig is met de binnenmarkt voor gas en elektriciteit, bijvoorbeeld een ad hoc hervorming van de groothandelsmarkt voor stroom.”