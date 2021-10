Personeelstekorten zitten moederbedrijf Burger King dwars

Het moederbedrijf van Burger King had in de afgelopen periode veel last van personeelstekorten bleek bij de kwartaalupdate van het bedrijf. Restaurant Brands International, zoals de naam van het bedrijf luidt, moest daardoor sommige restaurants minder lang openen of zelfs helemaal sluiten. Ook was er meer concurrentie van andere fastfoodketens als McDonald’s en Wendy’s die veel investeerden in advertenties en nieuwe gerechten op het menu zetten.

Ook de Canadese koffieketen Tim Hortons merkte de gevolgen. Zo kwamen er minder mensen koffie drinken door de Delta-variant van het coronavirus. Om die reden wil het fastfoodbedrijf ook meer geld steken in onlineverkopen en marketing. Daarmee wil de onderneming inspringen op de toename van onlinebestellingen door klanten die door de pandemie is aangejaagd.

Burger King, Tim Hortons en kipketen Popeyes, die ook tot Restaurant Brands International behoort, kenden allemaal een omzetgroei. Die was echter wel lager dan waar analisten op hadden gerekend en ook minder dan die van concurrenten. Diezelfde analisten wezen erop dat de marketingcampagnes van Burger King tegenvielen en die keten wezen ze dan ook aan als de grootste rem voor de groei van het bedrijf.

De totale omzet van Restaurant Brands International over het derde kwartaal kwam uit op 1,5 miljard dollar, omgerekend een kleine 1,3 miljard euro. Onder de streep bleef daarvan 328 miljoen euro over als winst.