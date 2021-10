Chipbedrijf Besi ziet omzet op jaarbasis bijna verdubbelen

Chiptoeleverancier BE Semiconductor Industries (Besi) heeft in het derde kwartaal de omzet bijna zien verdubbelen in vergelijking met een jaar eerder. De Nederlandse producent van assemblageapparatuur voor de chipsector blijft sterk profiteren van het wereldwijde tekort aan computerchips en de grote investeringen die chipbedrijven doen om de productiecapaciteit te verhogen.

De omzet van het in Duiven gevestigde bedrijf steeg op jaarbasis met ruim 92 procent naar 208,3 miljoen euro. In vergelijking met het tweede kwartaal daalden de inkomsten wel, mede vanwege problemen in de toeleveringsketen. Het orderboek klom met meer dan 120 procent tot 209 miljoen euro vergeleken met een jaar terug. De nettowinst bedroeg ruim 84 miljoen euro, een stijging van bijna 148 procent op jaarbasis.

Over de eerste negen maanden van dit jaar laten de resultaten van het AEX-bedrijf scherpe stijgingen zien in vergelijking met een jaar geleden. Besi verwacht dat de omzet in het vierde kwartaal met 60 tot 80 procent zal toenemen op jaarbasis, wat volgens het bedrijf de “aanhoudende kracht van de markt” weergeeft. Topman Richard Blickman spreekt in een toelichting van sterke resultaten voor Besi.