Chiptekorten leiden tot sterke ordergroei voor chipbedrijf ASMI

Chipbedrijf ASMI heeft in het derde kwartaal een recordbedrag aan nieuwe orders binnengekregen. Ook de omzet steeg nu chipproducenten op volle kracht produceren om de chiptekorten aan te pakken. Wel had ASMI wat last van krapte in de toeleveringsketen. Die tekorten aan materialen nemen weer wat af, merkt het bedrijf uit Almere, maar ASMI verwacht dat het de rest van dit jaar nog wel een uitdaging blijft om tijdig alle benodigde materialen geleverd te krijgen.

ASMI maakt onder meer systemen voor de bewerking van zogeheten wafers, de platen waar chips op worden geproduceerd. Chipproducenten die meer chips willen maken hebben ook meer wafers nodig en dus groeit de vraag naar de waren van ASMI. Eind september gaf het bedrijf al aan dat de orders ruim boven de verwachte maximaal 530 miljoen euro zouden uitkomen en uiteindelijk groeide het orderboek zelfs met 625 miljoen euro, ruim het dubbele van dezelfde periode een jaar eerder.

ASMI denkt dit kwartaal nog eens zo’n 600 miljoen euro aan bestellingen binnen te krijgen, maar stopt daarna met het uitspreken van verwachtingen. In de huidige markt vallen er geen nauwkeurige voorspellingen te doen, geeft het bedrijf aan.

De omzet van ASMI bedroeg 433 miljoen euro tegen 315 miljoen een jaar eerder. In het lopende kwartaal denkt ASMI de omzet nog verder op te kunnen voeren naar tussen de 470 miljoen en 500 miljoen euro.

Door de hogere kosten van materialen daalde de winstmarge wel iets. Toch kwam de nettowinst uit op 129 miljoen euro, terwijl dat een jaar geleden nog 58 miljoen euro was.